Genoa, sfuma l’arrivo di Amione, il ragazzo sudamericano andrà al Napoli o al Toro

Quando al Genoa viene dato per scontato l’arrivo di un giocatore sudamericano, spesso poi arrivano complicazioni che ne determinano l’arrivo si in Italia ma in altri lidi..

E’ il caso del giovanissimo Bruno Amione, classe 2002, un calciatore argentino che attualmente gioca come difensore per Belgrano della Primera B Nacional, la nostra serie B. Il giovane tra l’altro è stato incluso in “The Next Generation 2019” di The Guardian; un riconoscimento prestigioso.

Aimone per oltre un anno è stato ad un passo dal vestire il rossoblù; addirittura nell’estate 2019 c’era chi giurava che da un momento all’altro si sarebbe visto al “Baluardo” per le visite mediche.

Al Genoa doveva seguire le orme del connazionale Cristian Romero, e dalla stagione 2020-21 prenderne il posto in prima squadra.

Purtroppo, le strade di Bruno Amione e del Genoa, dopo tanti contatti e corteggiamenti, sembrano essersi allontanate definitivamente.

Tra il manager del giovane difensore argentino e il Grifone non c’è stato accordo nel corso di due incontri, e così il giocatore sembra orientato a scegliere tra Napoli e Torino.

Una beffa insomma, ed alla riapertura del mercato il Genoa dovrà trovare un sostituto per Romero, che andrà a fine campionato alla Juventus, che ne è già proprietaria del cartellino.

