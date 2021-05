Genoa, sedicesimo incontro tra Grifone e Sassuolo

Sono 15 i match tra Genoa e Sassuolo, casa e trasferta, a livello di massima serie (media gol a incontro 3,13). Nei 7 precedenti disputati allo stadio Ferraris, il bilancio è di 4 vittorie per il Grifo, 2 pareggi e una sconfitta. Undici sono invece le gare interne consecutive in cui il Genoa va a punti. Negli ultimi tre match di campionato, Scamacca e compagni hanno realizzato almeno due reti. L’attaccante rossoblù ha esordito in Serie A proprio con la maglia del Sassuolo nella stagione 2017/18 (tre incontri) e, nelle ultime sei partite, ha preso parte a sei gol (cinque reti e un assist). Tre le marcature realizzate in carriera dal capo-cannoniere (11) rossoblù Destro al team emiliano.