Genoa-Sassuolo, Nicola: Importante supporto dei tifosi

Davide Nicola ha parlato dei tifosi chiamandoli a raccolta nella delicata sfida odierna del suo Genoa contro il Sassuolo.

“C’è il rischio di non avere la necessaria tranquillità. Il nostro stadio però è importante e chi capisce quanto la gente porta può perdere tutte le paure. Sono straconvinto che la nostra gente ci darà una mano. Noi dobbiamo essere consapevoli che non possiamo avere tutto e subito ma esistono delle priorità. Serve la giusta umiltà, il giusto coraggio e la dedizione al lavoro. L’aspetto emotivo è fondamentale. L’atleta, il gruppo, lo staff che si accorge che qualcosa che non funziona deve lavorare per migliorare cosa non funziona”.