Genoa-Samp, Motta: Pari risultato più giusto

Perdere brucia. Tanto più dopo un derby così bloccato, avaro di occasioni, in cui nessuna delle due aveva prevalso sull’altra. Tutto inutile. Si ricomincia lunedi con la voglia di restare attaccati al treno. Nulla è perduto. E la speranza di recuperare qualche assente. “E’ stata una gara non bella, molto bloccata. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Siamo stati aggressivi nei recuperi, abbiamo difeso bene e concesso poco. In fase di possesso potevamo fare meglio. I miei giocatori li difendero’ sempre, hanno lasciato tutto sul campo. Non dobbiamo perdere la convinzione in quello che stiamo facendo. Dispiace lasciare sulla strada punti cosi. Il Genoa è una squadra che deve sempre giocare per vincere. Le scelte le faccio da quello che vedo in allenamento. Il periodo è complicato, dobbiamo girare pagina e pensare alla prossima con l’Inter”.