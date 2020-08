Genoa, riprende l’attività della Primavera rossoblu

Fari puntati anche sulla rappresentativa Primavera. Agli ordini di mister Chiappino si avvicina il giorno della ripresa della preparazione, prevista la prossima settimana a conclusione del secondo giro di test e tamponi. Analoghe procedure a quelle della prima squadra. La data d’inizio campionato scaturirà dal Consiglio federale di lunedì. Sarà un mercato lungo per i grifoncini, attesi al Campo Gambino di Arenzano per l’inizio dell’attività post lock-down e sosta estiva. In attesa degli acquisti che verranno formalizzati in sede di calcio mercato, il nucleo del team è composto dai ragazzi della leva 2002 saliti di categoria o già presenti nella rosa. In base alle normative l’organico potrà essere puntellato da cinque fuori quota.