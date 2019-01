Genoa, primo allenamento in rossoblu per Sanabria

Prima presa di contatto per l’attaccante Antonio Sanabria con mister Prandelli e i nuovi compagni.

Anche se il tesseramento deve essere ancora registrato con l’arrivo del transfer proveniente dalla Federazione, il giocatore è sceso in campo al ‘Signorini’ con il nullaosta della società di provenienza. “Quattro anni fa era considerato uno dei migliori talenti a livello mondiale” ha detto oggi il tecnico del Grifone in conferenza. “Viene con motivazioni e da esperienze positive: come tutti dovrà lottare per trovare spazio. Le basi sono di qualità. In passato ha fatto intravedere potenzialità straordinarie, ora deve dimostrare di essere maturo e pronto a fare un salto in avanti sotto l’aspetto caratteriale, per essere utile a se stesso e a noi. Se la situazione verrà regolarizzata in tempo, sarà importante portarlo lunedì anche solo in panchina”.