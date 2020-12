Genoa, prime valutazioni di Ballardini sul gruppo

Con i suoi storici collaboratori, a partire dal vice Carlo Regno e il collaboratore Stefano Melandri, più una new entry e gli ingressi della ‘vecchia guardia’, mister Davide Ballardini ha guidato la prima seduta di allenamento, al Centro Sportivo Signorini, dopo il ritorno sulla panchina del Genoa. E’ la quarta volta. Archiviati i convenevoli, con la squadra radunata in cerchio sul terreno, l’allenatore rossoblù ha illustrato le linee guida e il programma da svolgere, trasferendo i concetti e la sua carica. Dopo la prima fase in palestra e le esercitazioni di attivazione, tra cui quelle di palla-mano, tecnico e staff hanno dato il via alle valutazioni. Una parte della squadra, con qualche ragazzo della Primavera, ha disputato una partitella. Per gli altri lavori di recupero. Biraschi, Cassata, Marchetti, Parigini, Pellegrini e Zapata proseguono l’iter di riabilitazione. Martedì allenamento di vigilia.