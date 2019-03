Genoa-Frosinone, promozioni attirano molti tifosi

Al Ticket Office del Porto Antico si registra un afflusso in aumento per le promozioni introdotte per la partita con il Frosinone (domenica, ore 15: è previsto bel tempo).

Sono centinaia gli abbonati di Distinti e Gradinata Sud che hanno già acquistato sino a un massimo di tre biglietti, presentando il coupon inviato dal club via mail e i documenti degli intestatari dei tagliandi, al costo di 5 euro per la Sud e 10 euro per i Distinti. Queste agevolazioni saranno a disposizione anche domenica alle biglietterie del Ferraris in via Monnet, lato Tribuna, aperte dalle 10 del mattino. Tra le promozioni è inoltre attiva quella per gli Under 14, con l’accesso gratuito in Sud e Distinti ritirando il titolo di accesso nella rivendita ufficiale. Questi invece i prezzi base (*Under 16) dei biglietti reperibili pure nelle ricevitorie Ticketone e sul sito www.ticketone.it:

Tribuna Inferiore Centrale 80 euro (*40)

Distinti: 30 euro (*15)

Gradinata Sud: 20 (*10)

Settore 5: 20 euro (*10)

Ospiti: 30 euro (*15).