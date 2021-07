Genoa, Preziosi al lavoro per amichevole con il PSG

Enrico Preziosi vuole portare entusiasmo all’ambiente Genoa e perciò sta cercando di rendere memorabile l’estate dei propri tifosi.

Non a caso, il Grifone è in contatto con i dirigenti del Paris Saint-Germain per organizzare un’amichevole extralusso in data e luogo non ancora precisati.

L’obiettivo del club sia quello di regalare ai propri giocatori un’esperienza memorabile: una partita al cospetto di Neymar e compagni non capita tutti i giorni. Entusiasmo che Preziosi vuole riportare in casa Genoa anche attraverso un mercato che rinforzi la rosa a disposizione di Ballardini.