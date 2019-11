Genoa, prevendita per la sfida contro l’Ascoli

Il Genoa Cfc comunica che presso il Ticket Office del Genoa Museum and Store da mercoledì 20 novembre, con inizio alle ore 10, tutti gli abbonati potranno, previa presentazione di Dna Genoa e/o segnaposto, acquistare un titolo di accesso per la partita di Coppa Italia con l’Ascoli Calcio. Il match valido per il IV° turno è in programma al Ferraris martedì 3 dicembre (ore 18). i settori disponibili sono Gradinata Nord, Distinti, Tribuna. Il periodo riservato alle prelazioni scadrà domenica 24 novembre compresa.

Dalla giornata di lunedì 25 novembre scatterà la vendita libera dei titoli di accesso presso le ricevitorie del circuito TicketOne e direttamente sul sito www.sport.ticketone.it

Prezzi (*ridotto: da 8 a 14 anni non compiuti):

Tribuna Inferiore: 40 euro, *20 euro

Tribuna Superba: 100 euro

Distinti: 15 euro, *5 euro

Gradinata Nord: 10 euro, *5 euro

Settore Ospiti: 10 euro, *5 euro