Genoa, promozioni per la sfida interna con il Torino

A distanza di quasi un mese dall’ultima volta, 27 giorni per la precisione, il Genoa tornerà a giocare davanti al proprio pubblico sabato 30 novembre con il Torino (ore 18). A partire dalla giornata di domani, mercoledì 20, i biglietti saranno acquistabili al Ticket Office del Genoa Museum and Store (chiuso il lunedì, ore 10-19). Da lunedì la prevendita si allargherà alle ricevitorie Ticketone e sul canale on-line. E’ attiva al GMS la promozione per l’ingresso gratuito nella Sud e Distinti per gli Under 14, sino alla vigilia del match, previo ritiro dei tagliandi presso la rivendita ufficiale (disponibili alle biglietterie dello stadio sabato 30 al prezzo simbolico di 1 euro).

Prezzi base (* Under 16): Tribuna Inf. Centrale: 80 euro (*40); Distinti: 30 euro (*15); Gradinata Sud e Settore 5: 20 euro (*10); Settore Ospiti: 20 euro (*10).