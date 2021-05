Genoa, preparazione al Signorini in vista del Sassuolo

Massima attenzione a tutti dettagli, focus sulla fase difensiva per contrastare la grande versatilità in attacco del Sassuolo, assoluta concentrazione sull’obiettivo di domenica, in un allenamento dove già si respirava l’aria della gara. È la sintesi della mattinata di lavoro dei giocatori del Genoa, anche oggi in campo al centro sportivo Gianluca Signorini di Pegli. Prima di iniziare il lavoro atletico e tattico, il tecnico ha riunito tutti in mezzo al campo, per ribadire quelli che devono essere gli obiettivi della gara a quattro giornate dal termine della stagione. Quindi via con un riscaldamento che già portava al clima della gara di domenica al Ferraris (fischio d’inizio ore 12.30; diretta televisiva su Dazn). Quindi l’allenamento è proseguito con esercitazioni di cross e tiri ed esercitazioni tecnico-tattiche, per chiudersi con una partita a campo ridotto. Al “triplice fischio” c’è chi ha deciso, anche stamattina, di restare in campo qualche minuto in più, soprattutto i giocatori più giovani, per esercitarsi sui calci di punizione.