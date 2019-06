Genoa, prenotazioni dei tifosi in aumento per Neustift

Dopo il finale thrilling, con i titoli di coda che rimandavano a un altro anno in Serie A, si stanno ravvivando le prenotazioni per seguire la squadra nel ritiro di Nesutift im Stubaital (8-20 luglio).

La località della Val Stuba è diventata una meta tradizionale per la preparazione estiva, ed è raggiungibile deviando alla prima uscita dopo il Brennero. Aria pulita, paesaggi incantati, clima fresco. All’agenzia Elvy Tours di via Pra’ o alla Pesci Viaggi di Piazza della Vittoria è possibile richiedere tutte le informazioni e i prezzi per il soggiorno, nel ventaglio di sistemazioni studiate per tutte le tasche ed esigenze. C’è la possibilità, per i bambini che parteciperanno al camp in Austria dal 14 al 20 luglio, di richiedere il viaggio sul pullman della Elvy Tours, in caso di raggiungimento del quorum sufficiente. Allacciate le cinture, si parte!