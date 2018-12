Cus Genova, i risultati dello scorso fine settimana

Risultati delle squadre del Cus Genova nello scorso fine settimana.

PALLAVOLO. Sconfitta casalinga per il CUS Genova Volley di Gerry Grotto, impegnato nel campionato nazionale di Serie B contro il Rossella ETS Int. Varese. Avversari che, grazie alla loro qualità superiore, hanno confermato il quarto posto in classifica con un deciso 0-3. La compagine di Serie D allenata da Sara Mattiello ha vinto in trasferta a Pietra Ligure con un 3-0 che fa mantenere ai Biancorossi la quarta posizione. Bene anche gli Universitari di Prima Divisione, vittoriosi per 3-0 contro Sant’Antonio Junior.

PALLACANESTRO. Successo esterno per il CUS Genova Basket di Giovanni Pansolin nell’ultima sfida di Serie C Silver del 2018. Universitari vittoriosi per 55-66 al PalaCarrino contro un’insidiosa Aurora Chiavari di coach Marenco. Vittoria che regala ai Biancorossi il quarto posto in Regular Season. Buona prestazione ma sconfitta per la SCAT di Andrea Toselli e dei giovani del CUS nel campionato di Serie D. Biancorossi sconfitti al PalaSport San Martino di Cogorno da Villaggio di coach Pieranti per 60-51.

RUGBY. Sconfitta per il CUS Genova Rugby di Edd Thrower in Serie A. Universitari superati in trasferta per 28-15 contro il CUS Torino, abile a preparare bene la gara ed a gestire tutto il primo tempo. Bene invece la squadra Cadetta in Serie C: vittoria per 16-13 al Carlini contro Savona e primo posto in classifica conservato.

HOCKEY. Primo concentramento indoor amaro per il CUS Genova Hockey di Giorgio Cappelli che nel doppio impegno contro PU Messina e HC Pistoia rimediano due sconfitte. La prima partita contro i siciliani è terminata per 5-1, vittoria meritata per i pletoriani anche se il risultato non rispecchia esattamente l’andamento della sfida. Senza storia invece il secondo incontro, terminato per 11-2.