Genoa: Perin firma, no per Pavoletti mentre sale Ranocchia

Dopo giorni di trattative finalmente ci siamo: Mattia Perin è atteso per la firma per riprendere la sua avventura a difesa della porta del Grifone.

Un primo colpo del direttore sportivo Faggiano che ha fortemente voluto il portiere di Latina, fondamentale nel cementare il gruppo nella scorsa stagione per una lotta salvezza affannosa.

Ma non solo la porta: ci sono aggiornamenti su altre sue trattative.

Ci sono intoppi per Pavoletti sul quale il Cagliari non vorrebbe cedere provandolo in rosa dopo l’infortunio.

Per La difesa, con Juan Jesus ancora in stallo, potrebbe tornare Ranocchia dall’Inter, dopo una buona stagione in nero azzurro e due parentesi all’Hull e alla Samp.

Si attendono sviluppi in questo fine settimana.

