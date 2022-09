Genoa-Parma 3-3, Blessin: Regalati tre gol stupidi

Blessin non può essere soddisfatto della prova del Genoa contro il Parma specialmente in fase difensiva.

“La squadra come prestazione ha fatto molto bene – spiega Blessin – Per i tifosi è stata una bella partita, con occasioni per il Genoa e per il Parma. Abbiamo controllato il gioco nel primo tempo meno che nel secondo e abbiamo preso tre gol davvero stupidi. Soprattutto nella ripresa abbiamo dominato la partita. In alcune situazioni abbiamo sbagliato come atteggiamento difensivo, dobbiamo parlarne e migliorare. Oggi siamo stati bravi in fase di costruzione, abbiamo trovato tante vie di uscita in costruzione“.

“Nel primo tempo abbiamo perso facilmente palla e loro arrivavano con velocità e grande energia nelle nostre retrovie: come ho detto, abbiamo avuto un buon possesso palla e una buona gestione nei passaggi. Nell’intervallo ho detto ai ragazzi di fare più attenzione. Abbiamo fatto tre regali: dopo il 2-1 siamo rientrati bene in partita, poi sul 3-2 potevamo fare anche il 4-2. Dobbiamo chiudere la partita, in quei momenti dobbiamo essere più lucidi perché abbiamo avuto non so quante ripartenze e non siamo stati bravi neanche a tirare, subendo diverse ripartenze. Dobbiamo gestire meglio le decisioni che prendiamo in determinati frangenti. Dobbiamo imparare. Quando guardo al piano partita, vedo comunque che molte cose sono state buone e rispettate: abbiamo creato tanto, abbiamo fatto bene nella gestione del pallone. Dobbiamo concentrarci sui dettagli. Se sono arrabbiato più per i gol sbagliati o per quello subito? Se un po’ mi conoscete, sono arrabbiatissimo per il gol subito. Tre gol in casa contro una rivale sono stati un regalo da parte nostra”.