Verona-Samp, precedenti e statistiche al Bentegodi

A poche ore dal calcio d’inizio ecco i precedenti al Bentegodi della sfida tra Verona e Samp.

PRECEDENTI IN CASA DEL VERONA

Il Verona ha ottenuto 11 successi nelle 26 sfide casalinghe contro la Sampdoria in Serie A (11N, 4P); solo contro la Juventus (12) ha fatto meglio nella competizione.

La Sampdoria ha vinto tre delle ultime sei trasferte di Serie A giocate al Bentegodi contro il Verona (2N, 1P), dopo aver registrato soltanto un successo in tutte le precedenti 20 gare esterne contro i veneti nella competizione.

STATO DI FORMA

In tutti gli ultimi sei campionati di Serie A in cui non ha ottenuto nemmeno una vittoria nelle prime quattro partite giocate, il Verona è poi retrocesso in Serie B a fine stagione (2017/18 il più recente).

Il Verona ha perso tutte le ultime quattro partite casalinghe di Serie A; nella storia della competizione, mai i gialloblù hanno registrato cinque sconfitte consecutive in casa.

La Sampdoria è la squadra che, dall’inizio del 2022, ha perso più trasferte di Serie A: nove sconfitte in 11 gare esterne nel periodo per i blucerchiati, che hanno mancato l’appuntamento con il gol in ben otto occasioni.

La Sampdoria ha guadagnato due punti in quattro match di questo campionato, in 22 delle sue 23 stagioni nell’era dei tre punti in Serie A ha ottenuto almeno tre punti dopo le sue prime cinque gare stagionali (solo nel 2013/14 ne ha ottenuti solo due).