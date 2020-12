Genoa, operazione riuscita per Davide Biraschi

Notizie positive per l’infortunio del vice capitano del Genoa Davide Biraschi che era in attesa di operazione.Notizie positive per l’infortunio del vice capitano del Genoa Davide Biraschi che era in attesa di operazione.

Davide Biraschi è stato operato questa mattina a Roma dopo l’infortunio subito alla spalla destra.

L’operazione si è conclusa positivamente. Da valutare i tempi di recupero per vederlo tornare sul terreno di gioco.

Questo il comunicato del Genoa:

“Il Genoa Cfc comunica l’esito favorevole dell’intervento chirurgico di capsuloplastica al quale è stato sottoposto Davide Biraschi, affetto da lussazione scapolo omerale destra. L’intervento è stato eseguito a Roma dal dottor Di Giacomo”.