Samp, Ferrero: I giocatori si adeguino ai tempi cambiati

Un Ferrero effervescente in TV fa il punto sulla situazione della crisi del calcio e sulla sua Sampdoria.

“Pirlo è un grande campione, la Juventus è uno dei club più sani della Serie A e senza la Juventus non ci sarebbe un campionato. Date tempo alla Juventus e date tempo a Pirlo. Ci sono squadre in cui gli acquisti li decidono i direttori sportivi perché conoscono il gioco dell’allenatore.”

“Il Milan? Lo incontriamo domenica, e mi auguro che vadano via tutti sudati, non perché hanno corso tanto, ma perché gli faremo due golletti e li manderemo a casa. Penso sia prematuro parlare di Scudetto al Milan, per me vincerà la Juve. Siamo solo alla 9° giornata, vi ricordate la scorsa settimana? Si parlava di Sassuolo… Ho ragione io quando dico che una settimana siamo minchioni, e una settimana siamo baroni.”