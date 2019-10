Chiavari, al WyLab corsi di robotica, iscrizioni aperte

Si rinnova per gli anni 2019/2020 la collaborazione tra Wylab, l’incubatore di startup di Chiavari e la Scuola di Robotica e MadLab 2.0. Nell’ambito delle attività di formazione che Wylab svolge sia per adolescenti che per bambini, riecco gli attesi Corsi di Robotica, che si terranno presso la sede dell’incubatore, in via Davide Gagliardo 7 a Chiavari.

Le iscrizioni sono già aperte, bisogna visitare il link https://www.wylab.net/corsi/robotica-2/ per avere tutte le informazioni necessarie e per prenotarsi. Quest’anno l’offerta si presenta articolata in quattro sezioni per i bambini più una per gli adolescenti.

Ci saranno, per i bambini, il Corso Base di Robotica con Lego WeDo (dai 6 ai 10 anni), il Corso Avanzato di Robotica con Lego WeDo (sempre dai 6 ai 10 anni), il Corso di Stampa 3D Junior (dagli 8 ai 12 anni), il Corso Gadget per supereroi: Robotica creativa con Little Bits (dai 6 ai 12 anni).

Per gli adolescenti, invece, ecco il BYOR build your own robot con Arduino: è la prima volta che Wylab riserva un corso agli studenti della Scuola Secondaria di secondo grado. Ogni corso partirà al raggiungimento del numero minimo di dieci iscritti. Le iniziative di quest’anno vengono presentate anche attraverso un tour negli ipermercati liguri, grazie alla collaborazione tra Wylab, Scuola di Robotica, MadLab 2.0 e IperCoop.

Prima tappa nei giorni scorsi ai Leudi di Carasco, seguiranno quelle presso L’Aquilone di Genova Bolzaneto e Il Gabbiano di Savona. ABov.

Ecco il programma dei Corsi nel dettaglio

1.Corso base di robotica con Lego WeDo (6-10 anni)

28 ottobre, 4/11/18/25 novembre 2019

Orario 16:30-18:30

Iscrizioni aperte sino al 25/10/2019

2. Corso avanzato di robotica con Lego WeDo (6-10 anni)

2/9/12/16/19 dicembre

Orario 16:30-18:30

Iscrizioni aperte sino al 29/11/2019

3. Stampa 3D junior (8-12 anni)

13/20/27 novembre, 4/11 dicembre

Orario 16:30-18:30

Iscrizioni aperte sino al 08/11/2019

4. Gadget per supereroi: Robotica creativa con Little Bits (6-12 anni)

13/20/27 gennaio, 3/10 febbraio 2020

Orario 16:30-18:30

Iscrizioni aperte sino al 20/12/2019

5. Byor build your own robot con Arduino (studenti Scuola Secondaria di secondo grado)

5/12/19/26 novembre, 3/12 dicembre 2019

Orario 17:30-19:30

Iscrizioni aperte sino al 01/11/2019

Per ulteriori informazioni:

press@wylab.net