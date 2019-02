Genoa, oggi ripresa in vista della Lazio

Non si ferma il Grifone alla ricerca dei punti che possano consentirgli un finale di stagione tranquillo.

Un punto d’oro, quello guadagnato con merito a Bologna dal Grifone di mister Prandelli. Che permette di guardare alla settimana di lavoro in programma con maggiore serenità. Ripresa pomeridiana prevista per martedì, per fare il punto della situazione, analizzare al meglio note liete e dolenti del match del “Dall’Ara” e inserire nel navigatore la destinazione per il prossimo weekend: Genoa-Lazio, match in cui i rossoblù andranno a caccia del quarto risultato utile consecutivo, dopo la vittoria a Empoli e i due pareggi in rimonta contro le emiliane Sassuolo e Bologna.