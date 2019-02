Samp, esordio Tavares: grazie al mister per la fiducia

Júnior Tavares sognava sicuramente un esito differente per la sua prima gara da titolare con la maglia blucerchiata. La Sampdoria invece scivola sulla classica buccia di banana e cede il passo al Frosinone.

«L’allegria per il mio esordio da titolare svanisce di fronte alla delusione per la sconfitta – afferma in esclusiva il brasiliano al media ufficiale doriano -. Ringrazio la tifoseria che mi sostiene sempre, fin dal primo giorno in cui sono arrivato».

Tempo. Nonostante il k.o., Tavares può essere soddisfatto di quanto fatto vedere sul terreno di gioco.

«Il mister e i componenti del suo staff mi hanno fatto sentire sempre la loro fiducia – racconta il numero 22 – i primi mesi sono stati duri: non conoscendo la lingua e il sistema di gioco della squadra ho impiegato un po’ di tempo ad ambientarmi, ma ho sempre lavorato per cercare di essere utile al gruppo e continuerò a farlo per guadagnarmi spazio».