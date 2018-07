Genoa, oggi prima amichevole e festa post partita

Un’altra giornata di sole ad accompagnare i voli dei temerari che si lanciano con i parapendio. Segnata dall’inizio dell’attività per la nuova freccia dell’attacco rossoblù Christian Kouamé, sottoposto a test e rilevazioni funzionali dai preparatori prima di unirsi ai compagni. Dalla doppia seduta di allenamento fissata dallo staff tecnico di mister Ballardini. E dalla crescente presenza di tifosi in paese teatro ieri di una festa tirolese, birra, wurtstel e crauti a volontà. Il prologo di quella prevista oggi, dopo l’amichevole con la Rappresentativa Val Stubai (ore 17), per salutare i primi vagiti del nuovo Genoa e dare la carica al team. Al termine della prima settimana dal pre-raduno di Genova, il bilancio è contraddistinto dal segno più.

Nei prossimi giorni, a conclusione degli incontri in agenda sul fronte mercato che vede il club attivissimo a 360°, saliranno in Val Stubai i dirigenti per fare il punto della situazione e sincerarsi di persona del clima che si respira in campo e in ritiro. Il programma di lavoro prevede una sessione anche sabato mattina, mentre domenica la squadra si allenerà nella fascia pomeridiana. E’ piena la tribuna della SportPlatz da dove i supporter seguono con interesse gli allenamenti e in particolare i neo acquisti. Un gran traffico si segnala al Genoa Village, ai margini dei campi di allenamento, dove la succursale dello store è una tappa sempre più gettonata per acquistare gli articoli in esposizione. C’mon!