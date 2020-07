Dopo la battuta d’arresto incassata allo stadio Olimpico, ecco un bivio da infilare sparati. Dopo aver evitato gli intasamenti autostradali nel viaggio di rientro, il Grifone si è rivisto in queste ore per la ripresa al ‘Gianluca Signorini’. Tutte le energie sono puntate sullo scontro salvezza con il Lecce. “Trasformare la rabbia in benzina”. E’ l’input che svolazza dal dopo partita, con il copyright del tecnico Nicola che sabato terrà la conferenza della vigilia. Lavori di scarico, per lo più, per i reduci dall’impegno con i granata. Per la restante parte del gruppo un programma articolato su diversi spezzoni a tema, tra cui una partitella a campo ridotto. A conclusione dell’appuntamento i giocatori hanno lasciato il centro sportivo.