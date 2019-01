Genoa-Milan, Prandelli: Lo svantaggio ci ha disunito

Sconfitta per 0-2 e campanello d’allarme per il Genoa che non riesce ad andare a segno e perde nella ripresa con le reti di Borini e Suso.

Prandelli non è preoccupato anche per la prima frazione in cui si è visto un ottimo Grifone al cospetto del Diavolo.

“Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, molto ordinati e molto compatti. Abbiamo avuto tre, quattro situazioni molto interessanti. Nella ripresa abbiamo preso gol in una situazione di grande superiorità numerica, sette contro due. Da lì la squadra ha perso quell’ordine che abbiamo avuto prima”

Infine un passaggio su Piatek “Se la società ha deciso di farlo partire ha le idee chiare su come sostituirlo”.

