Mercato Genoa, domani il giorno di Piatek al Milan

Il Genoa è pronto a salutare il suo Pistolero: Piatek domani andrà a Milano per le visite mediche ed è pronto ad abbracciare il Diavolo nella sua nuova avventura rossonera.

Il capocannoniere del Grifone ha già detto sì alla società meneghina creando disordine in un ambiente genoano ora dubbioso su come sarà il futuro di una squadra ora in difficoltà anche nel reparto offensivo.

Domani le visite mediche e poi la firma sul contratto mentre al Grifone andrà una contropartita economica che si avvicina e potrebbe superare i 40 milioni di euro. Per l’attacco di parla di un ritorno di Matri oppure di Stepinski ma è ovvio che non potranno mai coprire un buco che potrebbe avere un contraccolpo nel morale dell’ambiente in un momento decisivo per la salvezza.

fc