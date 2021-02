Genoa, Mattia Destro eletto Calciatore del Mese

E’ stato Mattia Destro il calciatore più votato dai colleghi per il concorso “Il Calciatore del Mese” istituito dall’Associazione Italiana Calciatori. Una iniziativa davvero bella promossa all’interno dell’ente che cura gli interessi dalla categoria, con l’obiettivo di dare un riconoscimento, ogni mese, al giocatore distintosi in Serie A per i meriti acquisiti sul campo, nel caso specifico a gennaio, e per il rispetto di cui evidentemente gode al di fuori. Una delegazione dell’A.I.C., guidata dal nuovo vice presidente Davide Biondini, consegnerà il riconoscimento a Mattia nelle prossime settimane. Destro è a un solo gol dall’andare in doppia cifra in A con quattro maglie diverse (Siena, Roma, Bologna e Genoa). Un traguardo raggiunto in precedenza solo da 14 nella storia del massimo torneo.