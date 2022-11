Genoa, l’islandese Gudmusson: Voglio segnare molti più gol

L’islandese Gudmusson parla del momento del Genoa e suo personale in questa stagione.

“La media di due punti a partite di solito ti porta nelle prime posizioni della classifica. Noi ci siamo ed è ottimo. Se dovessimo andare a cercare un qualcosa, potremmo segnare più gol”.

Sul fatto che il Genoa sia tra i favoriti: “Se ci sentiamo tali? Ci sono tante squadre forti in Serie B ma se guardo la nostra rosa penso che siamo la squadra migliore. Se lavoriamo tutti insieme e uniti abbiamo tante possibilità di essere promossi in A”.

Ancora sugli obiettivi: “Riportare innanzitutto il Genoa in Serie A. Per quanto riguarda me, vorrei alzare sempre di più il mio livello di prestazioni: penso solo a fare bene per raggiungere la promozione con la squadra. Inoltre c’è un progetto interessante da parte della proprietà del Genoa”.