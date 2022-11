Samp, il mistero dell’inglese Winks pronto a tornare a Londra

E’ ancora un mistero Harry Winks mai visto sui campi di serie A con la maglia della Samp.

Il grande acquisto estivo della Sampdoria è ad oggi a tutti gli effetti un oggetto misterioso. Il suo calvario non è finito, ma è addirittura giunto ad un bivio: operarsi alla caviglia sinistra o continuare con la terapia conservativa? Lunedì è in programma un nuovo consulto con uno specialista internazionale, e a quel punto l’inglese prenderà una decisione definitiva. La prima opzione avrebbe preso quota negli ultimi giorni: qualora finisse sotto i ferri, il classe ’96 sarebbe costretto a restare fermo per tre o quattro mesi. A quel punto la Samp dovrebbe individuare la strategia migliore: c’è anche l’opzione più tranchant, ovvero quella dell’interruzione del prestito dal Tottenham a gennaio, anche se da Londra filtrerebbe la volontà di restare a Genova pure in caso di intervento chirurgico.