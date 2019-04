Genoa-Inter, Prandelli: Dobbiamo fare quadrato

Merito dell’Inter che ha dominato l’incontro. Il Genoa stavolta non ha ripetuto la prestazione monstre con la Juventus. Il tecnico Cesare Prandelli invita tutti a restare uniti. “Gli avversari hanno giocato una partita perfetta, non hanno sbagliato un passaggio. L’analisi? E’ difficile da fare… Siamo stati in balia dei loro cambi di gioco, due tocchi in velocità e andavano via. Abbiamo trovato difficoltà nel ripartire. Occorre battere altre strade, fare quadrato, pensare alla maglia. Si riparte con l’umiltà di lottare. Serve pesare gli errori e non perdere la testa. Mai abbiamo pensato di essere fuori da una situazione complicata. Meglio guardare in casa nostra, senza farci condizionare dagli altri. Ci siamo imbattuti nella serata sbagliata. Non perdiamoci d’animo. Applichiamoci nelle cose che vanno migliorate”.