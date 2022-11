Genoa, il mal di Ferraris potrebbe costare caro a Blessin

I numeri di Blessin in questa stagione di serie B al Genoa non rafforzano la sua panchina sempre più verso l’esonero.

Nelle ultime partite, il Genoa ha raccolto due sconfitte esterne (contro Reggina e appunto Perugia) e due pareggi in casa (con Brescia e Como). Due punti sui dodici disponibili nelle ultime quattro partite. La squadra di Blessin non vince da oltre un mese (ultimi tre punti conquistati sul campo della Ternana). Attualmente il Genoa è terzo in classifica, a quota 23 punti: Frosinone e Reggina -che attualmente sarebbero le due squadre promosse senza passare dai playoff- sono lontane rispettivamente 8 e 3 punti. Preoccupa l’involuzione della squadra, che in casa -tradizionalmente il fortino dei rossoblu- ha vinto soltanto una partita (contro il Modena). Poco, forse, per puntare a quel ritorno in Serie A che la proprietà americana ha sempre promesso ai tifosi. Per dimenticare la retrocessione della scorsa stagione, con Blessin arrivato in panchina per sostituire Shevchenko. Fin dall’inizio della stagione, lo slogan dei proprietari del club, la holding “777 Partners”, è sempre stato chiaro: “Only one year”, cioè un solo anno in Serie B. Impegno che ora potrebbe non essere più chiamato a rispettare Blessin.