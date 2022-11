Perugia-Genoa 1-0, Blessin attacca: Errori commessi da dilettanti

Blessin ad un passo dall’esonero commenta la sconfitta del Genoa che gli potrebbe costare la panchina.

“Mi aspettavo di più dalla squadra. Avevamo preparato la partita con attenzione ma abbiamo preso un gol che mi fa arrabbiare. Ma il problema è anche che non facciamo gol, fatichiamo. Situazione difficile da accettare, me ne rendo conto. Proteggerò sempre i miei giocatori, ma in questo momento sembrano davvero dei dilettanti, assolutamente dilettanti. Sono deluso dalla squadra e dai singoli. Abbiamo giocato all’80%, il Perugia al 110. Avevamo preparato la partita sulle ripartenze del Perugia. In occasione del loro vantaggio è Coda che perde la palla quando, invece, la poteva giocare: contropiede e 1-0. Come perdiamo il pallone è da dilettanti. Non paragoniamo il lavoro fatto dai due attaccanti del Perugia rispetto ai nostri: orribile da vedere. Mi prendo tutta la responsabilità ma i giocatori devono ascoltarmi”