Genoa, il Grifone ha scelto la linea green

Una rosa di 25 calciatori, di cui 4 formati nel proprio vivaio e altrettanti in altro club italiano. Sono esclusi dal conteggio i giocatori nati dal 1° gennaio 1997 in poi. Vale a dire gli Under 22, utilizzabili senza limiti. Sono le normative che la Figc ha introdotto cinque anni fa. Alla data attuale il Genoa, dopo Sassuolo e Fiorentina (12), è la squadra della serie A Tim con più giovani (11, pari all’Udinese) per puntellare il futuro. Comprendendo il portiere Vodisek, ed escludendo Schafer sul punto di essere ceduto. Nell’elenco compaiono Agudelo, Cassata, Favilli, Ghiglione, Jagiello, Kouamè, Pinamonti, Radu, Rizzo, Romero

!-- Composite Start --> Загрузка... !-- Composite Start -->