Genoa Giovanili / Un altro Cervone tra i pali del Grifone. Un gigante, 14 anni per 1.86 di altezza.

Campioncini che crescono.

Ed a volte all’ombra della Lanterna.

Tra questi, un nome, Tomaso Cervone, classe 2006, 14 anni ed un’altezza di 1 metro ed 86 centimetri.

Il ruolo è scontato, quello del portiere.

Ebbene, Tomaso pare sul punto di firmare il contratto con il Genoa, che se lo è conteso per tre lunghi mesi con il Milan.

Un nome che hai tifosi rossoblu fa drizzare le antenne, visto che negli anni ’80 c’è stato già un Cervone alla guardia dei pali del Vecchio Balordo: si chiamava Giovanni e tra il 1984 ed il 1987 giocò 104 gare di campionato con il Genoa.

Ma si tratta soltanto di omonimia. Tomaso Cervone è di Genova, e suo papà ha giocato per 4 anni a livello giovanile nella Sampdoria.

A Gennaio, il Milan pareva intenzionato a tesserarlo, facendo uscire anche alcune foto ufficiali in maglia rossonera. Il primo provino era andato molto bene, tanto come da prassi la società milanista si era accordata per rivederlo tutte le settimane sino al mese di maggio per poi formalizzare il tesseramento.

Ma la sfortuna, come spesso accade, ci ha messo lo zampino: Tomaso la settimana successiva il primo provino si è infortunato ed è dovuto stare fermo per tre settimane. Poi ecco arrivare la pandemia, ed il rapporto si è interrotto.

Nel contempo il Genoa, da parecchio sulle tracce di Cervone, che aveva fatto tutta la trafila delle giovanili in rossoblu dal 2013 al 2018 per poi passare all’Athletic, si è rifatto sotto, dimostrando una forte volontà di riportarlo alla base.

Tecnicamente, Tomaso Cervone ha un fisico imponente, e con la sua altezza ha il suo pezzo forte nelle uscite alte. Gli addetti ai lavori dicono che dovrà trovare maggiore velocità di esecuzione, come è richiesto ai portieri nel calcio moderno.

L’idolo di Tomaso è il numero uno tedesco Marc-André Ter Stegen, portiere del Barcellona e della Nazionale tedesca.

Il ragazzo è entusiasta della possibilità di vestire la maglia genoana. “Al Milan sarei andato volentieri – dice emozionato – ma il Genoa è la squadra del mio cuore…”.

Ed al cuore, si sa, non si comanda; e se tutto andrà come ormai sembra, sarà questo gigante di 14 anni a difendere la porta del Genoa Under 15 nella stagione 2020-21.

Franco Ricciardi