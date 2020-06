Domani (20.45) torna la Coppa Italia, con la semifinale Juventus-Milan

La Lega ha reso noto gli orari ed i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei VAR e degli AVAR per le due gare in programma.

Eccoli.

JUVENTUS – MILAN (Venerdì 12/06 h. 21.00), arbitro Orsato (Mondin-Galletto, quarto uomo Massa, Var Aureliano, Avar Vivenzi).

NAPOLI – INTER (Sabato 13/6 h. 21.00), arbitro Rocchi (Del Giovane-Cecconi, quarto uomo Mariani, Var Valeri, Avar Giallatini).

In tanto l’autorevole giornale tedesco BILD da quasi per certo che la fase finale dell’ “Europa League” si terrà in Germania e quattro stadi ospiteranno le partite restanti.

Per questo il prossimo 17 giugno si riunirà il Comitato Esecutivo della UEFA dove ufficializzerà il format con il quale si chiuderanno le due competizioni europee e le date in cui si disputeranno le partite. Le indiscrezioni parlano della possibilità di disputare le fasi finali della Champions e dell’Europa League rispettivamente a Lisbona e in Germania. Pochi giorni e sapremo.

Franco Ricciardi