Genoa, giornata di test atletici di tipo aerobico

Dopo il raduno ufficioso di ieri, al Tower Genova Airport Hotel, per la prima cena con mister Ballardini e collaboratori, al Centro Signorini oggi hanno preso il via i test attitudinali di carattere aerobico, a corredo delle prove funzionali a cui si stanno sottoponendo alla spicciolata i giocatori, sotto il controllo diretto dei preparatori atletici Pilati e Barbero in particolare. La prima pietra su cui posare la stagione. Le prime indicazioni con cui corroborare di numeri la banca dati, a margine dei colpi di mercato su cui stanno lavorando il presidente Preziosi con i vertici dirigenziali. Il lavoro è a buon punto.

Sul campo di Pegli nuovi, e ‘anziani’ di militanza, si sono dati il cambio tra mattina e pomeriggio, per rimettersi in moto dopo le ferie al netto delle eccezioni, come di chi già aveva ripreso ad allenarsi prima degli altri. Tra campo e palestra le esercitazioni sono proseguite sino a sera, con il supporto specialistico dell’equipe del dottor Di Paco, con la quale il Genoa opera da diversi anni, in virtù di una collaborazione proficua e sempre più stretta. Anche sabato e domenica sono fissati test a oltranza, prima della partenza lunedì per il ritiro pre-campionato a Neustift im Stubaital.