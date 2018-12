Genoa-Fiorentina, prevendita a quota 19 mila

Per il congedo dal 2018 e dall’anniversario dei 125 anni compiuti dal Grifone, sabato per il match con la Fiorentina si annuncia una bella giornata di sole.

Sono 19mila gli spettatori già muniti di titoli di accesso per il Ferraris tra abbonati (18.004) e paganti (un migliaio comprendendo i supporter in arrivo dalla Toscana). I biglietti sono acquistabili con le modalità annunciate al Ticket Office al Porto Antico (10-19), nelle ricevitorie Ticketone e sul sito www.ticketone.it . Gli Under 14 possono ritirare invece un biglietto gratuito, per Gradinata Sud e Distinti, esclusivamente al Ticket Office.

Questi i prezzi base dei tagliandi (*tariffa Under 18): Tribuna Inferiore Centrale 80 euro (*40), Distinti 30 euro (*15), Gradinata Sud 20 euro (*10), Tribuna Inferiore 5: 20 euro (*10), Settore Ospiti 20 euro.