Genoa-Fiorentina, la sfida tra numeri e statistiche

La Fiorentina non perde fuori casa da quasi 3 mesi: dalla trasferta con la Lazio del 7 ottobre. Sono state 117 le vittorie, 56 i pareggi, 67 le sconfitte in 240 presenze sulla panchina viola per mister Prandelli (dal 2005/06 al 2009/10). Il bilancio dei 53 precedenti ufficiali a Marassi tra Genoa e toscani vede 18 successi rossoblù, 20 pareggi e 15 affermazioni per gli ospiti. Nella galleria degli ex figurano Romulo (34 presenze e due gol dal luglio 2011 al gennaio 2013) e il Cholito Simeone (14 reti in 37 partite nella stagione 2016/17). Rispetto alla stessa giornata dello scorso campionato, il Grifone ha realizzato dieci marcature in più (25 contro 15). Per l’arbitro internazionale Massa sarà la 116ma partita diretta in Serie A (3 i precedenti con il Grifone, 15 con la Fiorentina).