Genoa, entusiasmo dei tifosi a Masone

Una giornata da Genoa. Tanta roba. Un evento per Masone e paesi limitrofi. Tanto pubblico. Troppo piccola la tribuna per contenere i mille e passa, bardati di maglie ufficiali, radunatisi per la prima seduta in Liguria della nuova squadra. Niente di più comunicativo per fare capire cosa significhi l’amore per il ‘Vecchio Balordo”. Striscioni, applausi. Bambini, famiglie, incitamenti. Supporter abbarbicati persino sulla collina pur di captare il gesticolare del mister, la magia di una punizione estratta dal cilindro di Schone. E prendere nota della verve di Favilli o del recupero a tempo di record di Cassata. In mezzo all’odore di salsiccia alla griglia, e i voli di un airone sopra il drone (chi è l’intruso?), un’atmosfera da sagra per riscaldare i cuori e lanciare la settimana della Coppa Italia. Martedi si replica. Allenamento allo stadio Macciò intorno alle 17. In mattinata seduta in palestra.