Genoa, domani rifinitura e convocati per il Napoli

Ancora un ultimo appuntamento per mettere a punto l’assetto, sciogliere le riserve, fare la cernita dei disponibili.

Il laboratorio resta aperto per la sfida con il Napoli. Sabato il tecnico Ballardini farà infatti il punto con i collaboratori, al termine del risveglio muscolare fissato in mattinata. I lavori al centro sportivo sono proseguiti con una seduta tattica, dopo gli auguri a Masiello per il compleanno. Sincronizzazione dei movimenti, prova delle palle inattive, partitella seguita dai dirigenti. Occhi puntati sulle condizioni di Shomurodov impegnato a parte. Il nazionale uzbeko attende i riscontri del campo. Iter personalizzato per Biraschi e Cassata. Zapata sta completando il graduale rientro. Non ci sono assenze motivate da squalifiche. Al termine del riscaldamento pre-gara, capitan Criscito deporrà un mazzo di fiori ai piedi della Nord, per commemorare Vincenzo Spagnolo nel 26° anniversario dell’uccisione.