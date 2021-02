Giochiamo la sfida del Vigorito con numeri e statistiche tra Samp e Benevento di Opta.

SCONTRI DIRETTI

La Sampdoria potrebbe diventare la prima squadra contro cui il Benevento vince tre sfide in Serie A; dopo aver perso infatti

il primo confronto nel massimo campionato, i giallorossi hanno trovato il successo in entrambe le successive gare.

Ciascuno dei tre precedenti tra Benevento e Sampdoria in Serie A ha visto realizzare almeno tre gol, per una media di 4.3

reti ad incontro.

La Sampdoria è la squadra contro cui il Benevento ha segnato più gol in Serie A: sette, almeno due in più che contro

qualsiasi altra avversaria.

La Sampdoria ha perso due delle tre gare contro le neopromosse nel girone di andata di questa Serie A (1V), subendo in

media due gol a partita in queste sfide.

Il match d’andata contro la Sampdoria è stata l’unica occasione in cui il Benevento ha vinto una gara di Serie A dopo

essere andato in svantaggio di due gol; quello è stato anche il primo match di Filippo Inzaghi alla guida dei campani in

Serie A.

La prima delle cinque occasioni in cui il Benevento ha segnato più di due gol in una gara di Serie A riguarda l’unico

precedente al Vigorito contro la Sampdoria, vinto dai sanniti per 3-2 nel gennaio 2018.

ANTICIPO DELLE 12.30

Due delle sei vittorie del Benevento in questo campionato sono arrivate nelle due gare disputate alle 12.30 (vs Fiorentina e

Cagliari), incluso l’ultimo successo in assoluto dei campani, a gennaio, sul campo del Cagliari (2-1).

Questo sarà il primo lunch match stagionale per la Sampdoria; in generale, i blucerchiati hanno perso tre delle ultime

cinque gare alle 12.30 in Serie A, dopo essere rimasti imbattuti per nove sfide all’ora di pranzo (5V, 4N).

STATO DI FORMA

Il Benevento ha guadagnato finora 22 punti, uno in più di quanto fatto nell’intera stagione 2017/18 in Serie A (21).

Il Benevento ha guadagnato solo il 41% dei propri punti (nove su 22) in casa in questo campionato, mentre nell’unica

stagione precedente di Serie A aveva conquistato addirittura l’81% dei punti in gare interne (17 su 21).

Il Benevento ha ottenuto un solo punto nelle ultime quattro sfide in Serie A (1N, 3P), dopo averne collezionati nove in

altrettante gare precedenti (3V, 1P).

La Sampdoria è la squadra che da più partite aspetta il pareggio in questo campionato: nelle ultime 11 gare per i

blucerchiati cinque vittorie e sei sconfitte, inclusa la più recente contro la Juventus.

La Sampdoria, reduce dalla sconfitta per 2-0 contro la Juventus, non è mai rimasta a secco di gol per due gare

consecutive in Serie A durante la gestione Ranieri (51 panchine a partire dall’ottobre 2019).

La Sampdoria ha vinto 2-0 l’ultima trasferta di campionato, contro il Parma, e non ottiene due successi esterni di fila in Serie

A senza subire reti da dicembre 2006, contro Messina e Reggina.

STATISTICHE GENERALI

Nessuna squadra ha segnato meno gol di testa del Benevento in questo campionato (due), mentre solo Inter (10) e Milan

(sette) ne hanno realizzati più della Sampdoria (sei) con questo fondamentale.

Benevento (otto, con Crotone, Parma e Sassuolo) e Sampdoria (sette, con Atalanta, Bologna e Cagliari) sono tra le

squadre ad aver subito più gol con cross dalle corsie esterne in questo campionato.

Il Benevento ha segnato il 52% (12/23) dei propri gol su sviluppo di palla inattiva, la percentuale più alta del campionato;

dall’altro lato, la Sampdoria è la squadra ad aver incassato più reti da fermo (13).

Il Benevento ha il peggior attacco della prima mezzora di gioco in questo campionato, con soli tre gol segnati.

Nessuna squadra ha incassato più gol su rigore della Sampdoria nel campionato in corso (sei, come lo Spezia).