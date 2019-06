Genoa, Criscito: Guardiamo avanti

Pochi giorni a Marrakech per mettersi alle spalle le fatiche di un finale con i brividi e una catena di montagne russe da scalare.

Via le asperità del passato. Sotto con il presente e il futuro. Che porterà la famiglia Criscito ancora più dentro il cuore del Genoa. “I miei figli, Alfredo e Alessandro, entreranno a far parte della scuola calcio del Grifone… Se la cavano non male. Se sono rose, fioriranno. Mettiamola così…”. Un punto di (ri)partenza per gettare le basi di un’annata diversa nelle intenzioni. “E’ giusto guardare avanti facendo tesoro della stagione passata” racconta a Villa Rostan dove è passato per uno shooting di lavoro. “Dobbiamo avere l’ambizione di fare un campionato che non sia di sofferenza. Di sicuro vogliamo riscattarci e regalare ben altre soddisfazioni”.