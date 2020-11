Genoa, convocazioni a raffica dei canterani rossoblu

Un premio dopo l’altro, a livello di gratificazioni, per ricompensare gli investimenti del club e il lavoro perpetrato negli anni all’interno del settore giovanile, grazie alle competenze dei dirigenti, dei tecnici e degli staff che operano nella filiera rossoblù. Le convocazioni diramate nel fine settimana per la Nazionale maggiore e l’Under 21 denotano una forte matrice di calciatori cresciuti nella famosa Cantera rossoblù. Il tecnico Mancini ha chiamato infatti Domenico Criscito, Stephane El Shaarawy e Pietro Pellegri. Tre prodotti doc come lo sono Nicolò Rovella ed Eddie Salcedo, talenti allevati anch’essi a pane e Genoa, convocati dal tecnico Paolo Nicolato per la rappresentativa serbatoio di quella maggiore.