Genoa, con il Parma si gioca domenica all’ora della pappa (Marassi, 12.30)

Torna il campionato di serie A, ed il Vecchio balordo domenica 12 gennaio, alla tristissima ora della pappa (12.30), giocherà la prima gara di ritorno contro il Parma, al momento diretta concorrente per la salvezza.

Patrick Viera ha problemi nel reparto offensivo: Vitinha si è infortunato a Lecce, e non si sa ancora quando potrà tornare realmente disponibile; out anche Ekuban, che ha fatto in tempo a rientrare dopo tante settimane, fare un gol per infortunarsi di nuovo; Messias, seppur convocato per la gara con il Parma, non è ancora pronto. Tra gli altri attaccanti, Ankeye è in partenza direzione Rapid Bucarest. Restano quindi Pinamonti, il giovane Ekhator e naturalmente Mario Balotelli.

Chi pensava che contro i Ducali potesse essere la grande occasione per SuperMario, è rimasto un po deluso dalle parole del mister genoano in conferenza stampa pre-partita: “Più delle individualità – ha detto il trainer rossooblu ad un gionalista – a me piace che ci sia il gioco di squadra. Per me è fondamentale, è un grande un valore. Per questo, mi piace sempre parlare di noi e non di io. Siamo una squadra e per rimanere in A dobbiamo avere questa mentalità”.

Quindi reparto avanzato confermato con Pinamonti centrale, Zanoli ed Ekhator (o Miretti) a dargli una mano partendo dalle fasce. Balotelli potrebbe entrare se la gara non si sbloccherà, magari con qualche minuti i più del solito, verso il 20′ del secondo tempo.

Questa dovrebbero essere la formazioni che scenderanno in campo:

Genoa (4-3-3) Leali, Sabelli (De Winter), Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti (Ekhator).

Parma (4-2-3-1) Suzuki, Hainaut, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Sohm; Man, Hernani, Mihahila, Bonny.

L’ARBITRO – La direzione dell’incontro Genoa-Parma è stata affidata all’arbitro Andrea Colombo, appartenente alla sezione A.I.A. di Como

MERCATO – Sfortuna nera per il Genoa, che aveva messo gli occhi sul trequartista Darius Olaru. A campionato fermo, nel corsodell’amichevole Steaua Bucarest (ma oggi si chiama FCSB) contro l’Amburgo, ha subito una forte lussazione alla spalla destra: morale della favola, stop a campionato e Europa League per 70 giorni.

A questo punto facile che il Genoa molli la presa. Intanto Vogliacco lunedi firmerà per il Parma. Prestito con diritto di riscatto per i ducali fissati sui 5 milioni.

Per chiudere, a Marassi ci sarà anche il nuovo patron del Genoa, Dan Sucu.

FRANCO RICCIARDI

(foto TanoPress)