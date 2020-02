Genoa-Cagliari, Nicola: Giocato come un gruppo coeso

Otto punti in sei partite. Funziona la cura Didi Nicola. E la medicina dei tre punti è un formidabile ricostituente, in una giornata in cui era fondamentale tornare alla vittoria. Così è… “È stata una partita molto tosta contro una squadra ben messa in campo. Complimenti al Cagliari. Siamo stati solo a tratti padroni del gioco nel primo tempo: abbiamo provato a fare la partita senza trovare le giuste accelerazioni, profondità e soluzioni con il gioco a terra. Nel finale della ripresa abbiamo rischiato, è anche vero che prima avevamo sprecato alcune occasioni per il raddoppio. Viviamo di risultati. Il focus però è continuare a lavorare soprattutto sulla nostra identità. Abbiamo saputo soffrire da squadra, ragionare come gruppo e leggere la partita compresi i momenti difficili. Di questo sono contento. Stiamo cercando di aumentare le consapevolezze e allenandoci su assetti diversi da quello adottato sinora. Abbiamo le risorse per alternare i modi di stare in campo. C’è molto da fare”.