Genoa-Cagliari, Ballardini: dovremo giocare con attenzione

Il tecnico del Genoa Ballardini presenta la sfida del suo Genoa contro il Cagliari oggi al Ferraris.

“Con il Cagliari sarà una gara importante, come le altre, e bisognerà giocarcela al massimo perchè affronteremo una squadra arrabbiatissima che viene da risultati non buoni, le difficoltà sono tante ma noi siamo pronti”.

“I ragazzi stanno bene, si sono allenati bene e la sensazione è che siano tutti ok. Soliditàdifensiva? Ci vuole un attimo per perderla. Chiaramente la squadra vuole far bene in entrambe le fasi di gioco e questo ci fa ben sperare, non si può pensare di aver raggiunto l’equilibrio, bisogna conquistarselo secondo per secondo”. Sui rossoblù: “Spesso hanno perso facendo buone partite, come ad esempio a Firenze. Questo conferma che sono seri e decisi nel cambiare l’inerzia di questo periodo in cui i loro risultati non sono buoni. Classifica corta? In questo campionato strano tutte le squadre sono preparate, ben assemblate e competitive. Bisogna esserci sempre, e se vieni meno in qualche aspetto il campionato te lo fa notare subito. I 110anni del Ferraris? Sento responsabilità ed emozione ogni volta che percorro il corridoio e poi arrivo in campo”.