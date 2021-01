Roma-Spezia, Italiano: perdere così fa male

Al termine della sfortunata trasferta dell’Olimpico, il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano commenta così la prestazione dei suoi ragazzi.

“C’è rammarico per non aver portato via il punto che penso meritavamo, dopo il pareggio allo scadere non avremmo dovuto incassare quel gol, resta comunque il fatto di aver dato filo da torcere nel doppio confronto ad una corazzata come la Roma.

Con più attenzione avremmo potuto fare meglio, in ogni caso siamo contenti per quello che stiamo dimostrando in questo campionato, con una squadra davvero molto giovane. Dobbiamo continuare così, perché la stagione è ancora lunga e abbiamo ancora tanto da dimostrare.

Fa malissimo subire gol a 30” dalla fine, avevamo archiviato la Coppa perché sapevamo di incontrare una squadra col dente avvelenato, quindi ci teniamo stretto il successo di martedì anche se perdere così, quest’oggi, confesso che ci riempie di rammarico.

Torniamo a Spezia con un girone d’andata chiuso a 18 punti, una classifica positiva per la nostra realtà, nel girone di ritorno avremo un pizzico di consapevolezza in più”.