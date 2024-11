Genoa-Cagliari 2-2: due rigori fermano il debutto di Vieira

Un pareggio amaro per il Genoa: il Cagliari strappa il 2-2 al Ferraris

Il Genoa non riesce a conquistare la vittoria nel giorno del debutto di Patrick Vieira sulla panchina rossoblù. Una partita segnata da due rigori, trasformati da Marin e Piccoli, che vanificano i gol di Frendrup e Miretti. Al Ferraris, il match contro il Cagliari si chiude con un pareggio 2-2, lasciando i liguri ancora a secco di vittorie in casa.

La rivoluzione tattica di Vieira: difesa a tre e tridente in attacco

Vieira inaugura la sua gestione con un cambio tattico: difesa a tre guidata dal recuperato Bani, supportato da Matturro. Gli esterni e il centrocampo rimangono invariati, mentre in attacco il tecnico sceglie un tridente con Miretti, Zanoli e Pinamonti.

La partita parte subito in salita per il Genoa. Al 7′, il Cagliari passa in vantaggio grazie al rigore trasformato da Marin, assegnato per un tocco di mano di Thorsby su colpo di testa di Mina.

Frendrup riporta il Genoa in partita

La reazione del Genoa è immediata: al 12′, un pallone rimasto nell’area piccola viene sfruttato da Frendrup, che approfitta di un errore di Adopo per depositare in rete il gol dell’1-1.

Nonostante il pareggio, il Genoa fatica a costruire gioco e lascia il controllo del match al Cagliari, che però non riesce a concretizzare.

Miretti illude il Genoa: vantaggio nella ripresa

Nel secondo tempo, il Genoa sembra più incisivo. Al 59′, un’azione di Thorsby sulla destra si conclude con un assist per Miretti, che batte Sherri e porta in vantaggio il Grifone.

Il Genoa sfiora il terzo gol poco dopo con lo stesso Thorsby, il cui tiro termina di poco alto.

Piccoli salva il Cagliari nel finale

Nel finale, la partita si accende: Pinamonti e Pavoletti ci provano, ma trovano le parate di Sheri e Leali. All’85′, un fallo in area di Martin regala al Cagliari un secondo rigore. Piccoli non sbaglia e firma il 2-2.

Un esordio agrodolce per Vieira

Il debutto di Patrick Vieira sulla panchina del Genoa termina con un pareggio che lascia l’amaro in bocca. Nonostante i segnali di crescita tattica, i rossoblù rimangono lontani dalla vittoria in casa, prolungando una striscia negativa al Ferraris.

Il tabellino

Genoa-Cagliari 2-2 (1-1)

Marcatori: 7′ Marin (rig.), 12′ Frendrup, 59′ Miretti, 88′ Piccoli (rig.)

Genoa (4-3-3): Leali; Sabelli (67′ Messias), Bani, Matturro, Martin (90′ Vitinha); Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli (77′ Vasquez), Pinamonti (90′ Balotelli), Miretti (77′ Vogliacco).

Cagliari (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello (63′ Obert); Adopo (75′ Deiola), Marin (68′ Makoumbou); Zortea (63′ Pavoletti), Gaetano (75′ Viola), Luvumbo; Piccoli.

Arbitro: Sozza

Note: ammoniti: Martin, Bani, Viola