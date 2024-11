Spezia-Sudtirol 3-0 e secondo posto in classifica

E’ terminato al Picco, con il risultato di 3-0, l’incontro valido per la 14^ giornata di Serie B Spezia-Sudtirol.

Al 7’ un errore di Pietrangeli causa un autogol: è l’1-0. Al 41’ prima della chiusura del primo tempo Francesco Pio Esposito raddoppia. Chiude definitivamente la partita, con il risultato di 3-0, Luca Vignali al 70’. Vittoria meritatissima per lo Spezia che, grazie a questi 3 punti, aggancia il Pisa in seconda posizione a quota 30 punti, mentre il Sudtirol rimane in zona retrocessione a quota 13 punti.

Il tabellino

SPEZIA – SUDTIROL 3-0 (2-0)

MARCATORI: Pietrangeli ag 7′ (SP), P. Esposito 41′ (SP), Vignali 70′ (SP).

Spezia (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Vignali (Aurelio 78′), Kouda (Degli Innocenti 27′), S.Esposito, Cassata, Reca (Elia 68′); P.Esposito (Soleri 78′), Colak (Di Serio 68′)

Sudtirol (4-4-1-1): Drago; Molina, Pietrangeli, Masiello A., Giorgini; Rover (Odogwu 45′), Arrigoni, Praszelik (Kurtic 45′), Davi (El Kaouakibi 74′); Zedadka (Casiraghi 54′); Merkaj (Mallamo 68′)

AMMONITI: Kurtic 50′ (SU), Degli Innocenti 86′ (SP)