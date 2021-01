Genoa-Bologna, ultimi preparativi per il Grifone

Una giornata scandita dall’attesa, dalla spalmatura dei dettagli, dalle indicazioni per il match con il Bologna. Come da prassi mister Ballardini ha concentrato le attenzioni sui particolari, insieme ai suoi collaboratori, senza ricorrere a un’ultima uscita sui campi del ‘Signorini’. Riunioni, regime alimentare, massaggi. Per i ventitré convocati, a disposizione dello staff, la ricerca della concentrazione nella massima tranquillità, prima di alzare alle stelle il livello di adrenalina. Per la terza partita nello spazio di sei giorni, con alle porte gli ottavi di Coppa Italia con la Juventus, il tecnico del Grifone sta valutando l’effettivo recupero dei giocatori più utilizzati. L’arrivo allo stadio è fissato intorno alle 16:30. Compie gli anni il portiere Lukas Zima.

